Kaddy Reeves – nastolatka, której nie ma zdobywa Instagrama. Stworzyła ją sztuczna inteligencja

Dziewczyna, której nie ma

Czym jest sztuczna inteligencja?

Termin ten utworzył John McCarthyw 1956 roku. To inteligencja wykazywana przez urządzenia sztuczne (w przeciwieństwie do inteligencji naturalnej). Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów, niepoddających się numerycznej algorytmizacji. Tworzenie bytów takich jak Kaddy Reeves wpisuje się w te cele. Czy czeka nas prawdziwy wysyp takich nieistniejących postaci?