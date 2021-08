Kajetan Duszyński, mistrz olimpijski opowiada o swoim życiu. Wbiegając na metę w Tokio nie zdawał sobie sprawy z ogromnego sukcesu

Spekulacji na temat pochodzenia Kajetana Duszyńskiego było mnóstwo. Jedni mówili, że pochodzi on z Chorzowa, drudzy podkreślali, że jest on rodowitym siemianowiczaninem, a inni wspominali, że Łódź to jego dom. Wobec tego postanowiliśmy rozwiązać spór. Kajetan urodził się w Siemianowicach Śląskich, w Szpitalu Miejskim. Jakiś czas później wyprowadził się do Chorzowa, gdzie również trenował i pobijał swoje osobiste rekordy życiowe. W kolejnych latach przeprowadził się do Łodzi, gdzie współpracuje ze swoim trenerem.