Kajetan Kajetanowicz miał groźny wypadek podczas Rajdu Japonii. Jego samochód spłonął doszczętnie

Kajetan Kajetanowicz, polski kierowca rajdowy, pochodzący z Cieszyna wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem jechali Skodą Fabią Rally 2 Evo. Niestety ulegli groźnemu wypadkowi na pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Japonii, ostatniej rundy mistrzostw świata. To zmusiło ich do wycofania się z rywalizacji. Rozbili się na odcinku specjalnym Isegami's Tunnel 1 o długości 23,3 km, który otwierał zawody.

- Przy wyjeździe z tego tunelu niestety kończymy walkę o mistrzostwo świata - przyznaje Kajetan Kajetanowicz - No niestety, tak bywa. Myślę, że będziemy próbować następnym razem, ale to nie znaczy, że nie próbowaliśmy tym razem. Wybaczcie, że tak jest, ale podjęliśmy rękawice - to na pewno. Tym razem się nie udało. Trochę pecha trochę mniej ostrożności, trochę za mało... i tak to się kończy - dodaje.