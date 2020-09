Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 TERMINY. Kiedy wypadają ferie zimowe, święta, wakacje, dni wolne od szkoły? Nowy kalendarz szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie odbędzie się we wtorek, 1 września - tę informację potwierdził Dariusz Piontkowski podczas konferencji zorganizowanej 26 sierpnia. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami lekcje będą odbywać się w szkole, nie zaś zdalnie, tak jak miało to miejsce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Rozważaliśmy jeszcze raz, co zrobić z obowiązkiem noszenia maseczek i pierwotnie wskazaliśmy, że takiego obowiązku nie będzie. Natomiast tam, gdzie warunki szkolne, bardzo wąskie korytarze, wielkość szkoły bądź stan zagrożenia epidemicznego będzie wskazywał na to, że trzeba będzie podjąć jakieś dodatkowe środki ochrony ostrożności, to wtedy dyrektor chyba powinien zalecić osłony nosa i ust w miejscach wspólnych – w korytarzach, klatkach schodowych czy szatniach.

Zgodnie ze słowami ministra dzieci w szkole nie będą miały odgórnego obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta. Co prawda Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało wersję zakładającą noszenie maseczek, jednak ostatecznie zrezygnowano z pomysłu. Nie oznacza to jednak, ze w szkole nie będzie można wprowadzić takiego wymogu. Decyzja została po prostu przerzucona na dyrektorów szkół.

Reżim sanitarny pierwszego dnia szkoły

Pierwszy dzień szkoły będzie w tym roku inny niż wszystkie, gdyż placówki w związku z pandemią są zobowiązane do wprowadzenia reżimu sanitarnego. Na czym będzie on polegał? Każda szkoła może częściowo dostosować go do własnych uwarunkowań, jednak w wielu placówkach zdecydowano się na konkretne rozwiązania: