Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 TERMINY wakacji, świąt, dni wolne w szkole. Nowy kalendarz szkolny

300 plus. Jak dostać pieniądze na wyprawkę szkolną jeszcze we wrześniu?

Kto jeszcze nie złożył wniosku o 300 plus na wyprawkę szkolną, lepiej niech się pospieszy. Wnioski co prawda przyjmowane są do 30 listopada, ale tylko złożenie ich w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Warto się więc pospieszyć.