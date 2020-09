Kalendarz roku szkolnego 2020/21. Kiedy wypadają dni wolne, ferie, święta? Koniec wakacji, więc czas przewertować kalendarz

Rok szkolny 2020/21. Tego nikt na sto procent jeszcze nie wie. Według ostatnich zapowiedzi ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, dzieci we wrześniu wrócą jednak do szkół i przedszkoli. My wiemy, kiedy wypadają poszczególne dni wolne od zajęć, przerwy świąteczne i ferie dla wszystkich województw. Sprawdźcie kalendarz roku szkolnego 2020/2021