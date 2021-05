Kamienica w Będzinie za chwilę się zawali. Może dojść do wielkiej tragedii

Już z daleka widać, że dziś to po prostu ruina. A, że elewacja kiedyś pomalowana została na żółty kolor, każdy, kto przechodzi jedną z głównych ulic w mieście widzi, do jakiego tragicznego stanu zostało doprowadzone to miejsce. Tak w zasadzie znajdują się tutaj dwa budynki, piętrowa kamienica oraz oficyna pofabryczna. Niestety, obu nie da się już uratować, choć jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim w Będzinie wpisane są do gminnej ewidencji zabytków, zarówno w kategorii budynków, jak i architektury przemysłowej. Obiekty te nie należą do miasta.

- Budynek nie należy do gminy, ani też przez gminę nie jest zarządzany. To własność prywatna – mówi Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Niezależnie jednak od tego czy to własność prywatna, czy nie, ktoś powinien jednak zadbać o to, by kamienica, a w zasadzie to, co po niej zostało, było odpowiednio zabezpieczone. Dziś ze środka skradzione zostało wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Cały budynek może się w każdej chwili zawalić. Jeśli ktoś zapuści się do środka, może już z niego nie wyjść. Zapytaliśmy więc, dlaczego kamienica stoi niezabezpieczona w tak opłakanym stanie.