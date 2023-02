Kamil Bednarek wziął ślub? Napisał piosenkę dla swojej żony. Kim jest Pamela, wybranka serca muzyka?

Kamil Bednarek ożenił się w tajemnicy?

Walentynki to nie tylko dobry dzień na to, aby wyznać miłość swojej sympatii lub spędzić romantycznie czas z ukochaną osobą. To także świetna okazja do tego, aby bliżej przyjrzeć się relacjom gwiazd, które 14 lutego nie skąpią informacji na temat swojego życia prywatnego.