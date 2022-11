Kamil Stoch - jak wygląda życie mistrza olimpijskiego poza sezonem? Nie zgadniecie. Nadal wszystko kręci się wokół skoczni...

Kamil Wiktor Stoch to kolejny z najbardziej rozpoznawalnych skoczków narciarskich. Skoczek urodził się 25 maja 1987 roku w Zakopanym. Na swoim koncie ma również wiele innych sukcesów. Te najważniejsze to trzy złote medale olimpijskie, mistrzostwo świata indywidualnie i w drużynie, trzy triumfy w Turnieju Czterech Skoczni i dwie Kryształowe Kule Pucharu Świata. O innych można by rozpisywać się bez liku.