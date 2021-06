Kamil Stoch mieszka jak król w pałacu ZDJĘCIA Magiczny klimat gór w rezydencji Kamila Stoch i Ewy Bilan-Stoch

NOWE Czy jesienią zabraknie węgla? Latem kopalnie dwoją się i troją

Mimo wysokich temperatur i zbliżających się wakacji kopalnie notują sprzedaż, jakiej dawno nie widziano. Na zwałach zapasów węgla opałowego i dla elektrociepłowni jest jak na lekarstwo (pozostawiono tylko tzw. zapas operacyjny, kilkadziesiąt tysięcy ton paliwa). Od stycznia do końca maja udało się sprzedać o pół miliona ton węgla więcej, niż ostrożnie przewidywano po tym, jak pandemia sparaliżowała popyt i aż o 800 tys. t więcej niż rok temu. Co ciekawe, aż 239 tys. t w tej dodatkowej ilości paliwa, którą kupili polscy klienci, stanowiły odmiany węgla przeznaczone na opał, które nadają się do spalania w kotłach domowych małej mocy, a nie w elektrowniach (tam wielkie przemysłowe instalacje potrzebują miału energetycznego).