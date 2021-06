Kamilla Baar w galerii handlowej Gemini Park Tychy. Zapiski z zamknięcia: sztuka handlu-handel sztuką. ZDJĘCIA

Tyski Festiwal Monodramu MoTyF. Monodramy m.in. Soni Bohosiewicz, Ireny Jun i Mikołaja Grabowskiego

Tyski Festiwal Monodramu MoTyF rozpocznie się 23 marca i potrwa do Międzynarodowego Dnia Teatru, czyli do 27 marca 2021. W programie - monodramy m.in. Soni Bohosiewicz, Ireny Jun i Mikołaja Grabowskiego. To, oczywiście, pokazy mistrzowskie, ale będą też konkursowe, na które wstęp jest bezpłatny. Wszystko - na deskach Teatru Małego w Tychach.