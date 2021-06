Kamilla Baar w witrynie sklepowej galerii Gemini Park Tychy. Zapiski z zamknięcia: sztuka handlu - handel sztuką ZDJĘCIA

Kamilla Baar w witrynie sklepowej galerii Gemini Park Tychy. Zapiski z zamknięcia: sztuka handlu - handel sztuką. To spektakl performance, który ma pokazać aktora w izolacji z powodu pandemii; artystę odciętego od publiczności. To wspólne dzieło aktorki Kamilli Baar i Pawła Drzewieckiego, dyrektora Teatru Małego w Tychach.

"Zapiski z zamknięcia: sztuka handlu - handel sztuką" to refleksja na temat miejsca aktora we współczesnym świecie znaczonym kolejnymi lockdownami i przerywaniem działalności m.in. kulturalnej i handlowej. Zarówno kultura, jak i handel miały w ciągu minionych 15 miesięcy długie okresy postoju, a ludzie związani z tymi dziedzinami stracili źródło swojego dochodu.

O artyście pozbawionego kontaktu z publicznością jest właśnie ten spektakl pt. "Zapiski z zamknięcia: sztuka handlu – handel sztuką". Pokazuje ten problem "przez pryzmat handlu twórczością sceniczną", jak czytamy w zapowiedzi. Przestrzenią gry będzie nie teatralna scena, a sklepowa witryna, co prowokować może do myślenia o tym, jak wielu ludzi traktuje widowisko sceniczne jako produkt, a sztukę aktorską jako towar , czytamy w notce prasowej. "Zapiski z zamknięcia: sztuka handlu - handel sztuką" to przedstawienie, które zobaczymy w sobotę, 5 czerwca 2021, w Gemini Parku w Tychach w godz. 13-20 w sześciu odsłonach inspirowanych sześcioma znanymi utworami literackimi.

Odsłona I

Ile dla Ciebie warte jest ludzkie życie?

Na podstawie „Dziewczynki z zapałkami” Hansa Christiana Andersena

godz.13 Przytaczając jedną z najbardziej znanych baśni na świecie, zastanawiamy się, wobec czyjego nieszczęścia i bezgłośnej tragedii przechodzimy obojętnie. Na myśl przychodzą nam nie tylko żebrzący bezdomni, ale też niemogący znaleźć swojego miejsca uchodźcy. Zwracamy również uwagę na tych, którzy czekają na naszą pomoc w najbliższym otoczeniu. Dlatego, choć każdą z miniatur projektu można oglądać bezpłatnie, realizatorzy bardzo proszą by zajęcie miejsca na widowni którejkolwiek z odsłon całodniowego widowiska, opłacić symbolicznym datkiem na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”.

Odsłona II

Ile warta jest tradycja?

Na podstawie „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza

godz.14.15 Proza Schultza to nie tylko malownicze opisy witryn sklepowych, zapomnianych towarów o baśniowych zapachach, fakturach i barwach, ale także wspomnienie świata, którego dziś już nie pamiętamy. Świata budowanego przez wielowiekowe tradycje, kulturę handlowania, oraz związanych z nią rytuałów. Przy tej okazji staramy się skłonić naszych odbiorców do refleksji nad tym, jakie miejsce we współczesnym świecie zajmuje tradycja nie tylko kupiecka.

Odsłona III

Jaką cenę płacisz za bycie sobą?

Na podstawie „Fantazy” Juliusza Słowackiego i „Poskromienia złośnicy” Williama Szekspira

godz.16 Bohaterka tej miniatury teatralnej, to kobieta, którą ojciec wydaje za mąż za bogatego mężczyznę. Kobieta sprzedana za cenę spokoju rodziny. Bez uczuć, bez refleksji o szczęściu. Bohaterka pragnie zawalczyć o siebie w relacji z przyszłym mężem. Jaką zapłaci za to cenę? I kiedy tak naprawdę będzie mogła być sobą – stając przed swym „nabywcą”, czy zostając sama ze sobą, swymi myślami, pragnieniami i rozczarowaniami? Odpowiedzi na te pytania szukamy sięgając po teksty najwybitniejszych autorów piszących dla teatru. Odsłona IV

Czy młodość jest warta każdej ceny?

Na podstawie „Esther” Stefana Chwina

godz.17.15 Poznajemy kobietę piękną, ale też świadomą swej dojrzałości i przemijalności. Słyszymy jej przemyślenia wynikające z obserwacji innej, młodszej dziewczyny. Jakie są konkluzje? Wszyscy przeminiemy, a razem z nami przeminie wszelkie piękno. Ile więc może być warte młodzieńcze piękno, i co powinien odpowiedzieć kobiecie mężczyzna, gdy zostanie przez nią zapytany o to, ile by dał za wieczne piękno swej wybranki?

Odsłona V

Ile kosztuje przyjemność?

Na podstawie „Dziwki z OHIO” Hanocha Levina

godz.18.15

Sięgając po fragment sztuki jednego z najważniejszych współczesnych światowych dramaturgów, dwoje aktorów – Kamilla Baar i Michał Majnicz dają sobie przyjemność artystycznego spotkania, po to, by pomimo pandemii, mogli uprawiać swój zawód, pielęgnować warsztat i artystyczną wyobraźnię. Przy okazji widzimy znak naszych czasów – łączenie online, bo na inne spotkanie nie mogą sobie aktualnie pozwolić. I choć ich postaci rozmawiają o zupełnie innej formie przyjemności, to jako widzowie jesteśmy świadkami jednego z najważniejszych elementów związanych ze sferą handlu – targowaniem się, co w kulturze autora przytaczanej sztuki, stanowi największą przyjemność. Odsłona VI

Ile warta jest miłość?

Na podstawie „Idioty” Fiodora Dostojewskiego

godz. 19.30 Monolog Nastazji Filipowny, kobiety rozdartej między uczuciem, potrzebą bezpieczeństwa, a poczuciem własnej wartości ukazuje kobietę, która wie gdzie jest miłość, nie wie jednak, czy wolno jej sobie na nią pozwolić. Jaką drogę wybierze? Czy dalej będzie skazywać się na przybieranie kolejnych masek? Przekonajcie się sami.

Odsłona VII

Postscriptum

godz. 20 Ostatnie już tego dnia spotkanie z aktorką, która przez cały dzień wcielać się będzie w kolejne postaci, za każdym razem inne - nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Tu pojawi się niemal prywatnie, pointując wokalnie wcześniejsze odsłony tego projektu, ale także, chcąc spotkać się z widzami twarzą w twarz, już bez oddzielającej ją od publiczności szyby sklepowej witryny, by usłyszeć, co pozostało w poszczególnych odbiorcach z kolejnych odsłon kilkugodzinnego przedstawienia. (teksty prezentacji poszczególnych odsłon pochodzą z działu promocji Teatru Małego)

Wszystkie odsłony będą transmitowane na żywo na kanale YouTube Teatru Małego w Tychach.

Wstęp Wolny

Koncepcja i Dramaturgia:

Paweł Drzewiecki

Kamilla Baar

Michał Majnicz

Dominika Porwit-Wądołowska

Kamilla Baar

Michał Majnicz

Dominika Porwit-Wądołowska

Paweł Drzewiecki

Joanna Rupik

Joanna Rupik Charakteryzacja :

Dorota Spaczyńska-Pilorz

Dorota Spaczyńska-Pilorz Zdjęcia:

Agnieszka Seidel – Kożuch

Agnieszka Seidel – Kożuch Muzyka:

Aranżacja utworów „Psie Kiełbaski” Piwnica Pod Baranami oraz „Sklepiki” Władysław Szlengel

Michał Lamża

Aranżacja utworów „Mamona” zespół Republika oraz „Żądza pieniądza” zespołu Maanam

Jacek Kita

Aranżacja utworów: „Jeszcze w zielone gramy” Wojciecha Młynarskiego i „Marsz Mendelsona” autorstwa: Felix Mendelssohn-Bartholdy

Mateusz Kołakowski -fortepian,

Ewa Sidor- altówka

Marcin Sidor- skrzypce,

Aleksandra Steczek -wiolonczela

Katarzyna Pudełko -flet

Krzysztof Kurek, Tomasz Cichocki

Montaż: Michał Wac

Oświetlenie: Leszek Szymański

Operatorzy:

Michał Majocha, Arkadiusz Pająk, Mariusz Lach

Lidia Lechowicz, Barbara Szymańska, Alicja Liszka, Anna Kotowicz, Barbara Ziółkowska

Teatr Mały Tychy

