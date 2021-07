Kancert w parku Zadole w Katowicach. Piano-Tężnia Festiwal 2021. Recital fortepianowy w wykonaniu Piotra Sałajczyka

W parku Zadole w Katowicach w niedzielę, 18 lipca, odbył się drugi koncert w ramach cyklu Piano-Tężnia Festiwal. To koncert fortepianowy organizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowic 2021. Podczas drugiego koncertu na scenie wystąpił pianista - Piotr Sałajczyk.

Piotr Sałajczyk to laureat wielu prestiżowych konkursów, zarówno jako solista, jak i kameralista. Jest również laureatem nagrody fonograficznej Fryderyk oraz nagrody Orfeusz, przyznanej „za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej”. Artysta został nominowany do Paszportów Polityki „za wrażliwość i inteligencję, z którymi podchodzi do zapominanego na naszych estradach repertuaru”, a w kręgu jego zainteresowań pozostaje zarówno muzyka najnowsza jak i nieznana muzyka polskiego romantyzmu.

Koncerty w ramach cyklu Piano-Tężnia Festiwal będą odbywać się w każdą niedzielę lipca i sierpnia, aż do 22 sierpnia. Podczas koncertów prezentowana jest muzyka fortepianowa w najlepszym wykonaniu polskich pianistów. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.