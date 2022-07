Kąpieliska w woj. śląskim 6.07.2022 otwarte. Gdzie dziś warto się wybrać?

Upewnij się, które kąpieliska w województwie śląskim są czynne dziś (6.07.2022). W całej Polsce sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

Kąpielisko: Stawiki Sosnowiec ul. Kresowa Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 16/06/2022 - 11/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2022 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 30.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 19:00

Adres:

Sosnowiec, Kresowa

Sosnowiec

śląskie

Sosnowiec, Kresowa Sosnowiec śląskie Akwen: Staw Stawiki

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Jezioro Paprocany Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 25°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Tychy, Parkowa

Tychy

śląskie

Tychy, Parkowa Tychy śląskie Akwen: Zbiornik Paproacny - (Tychy)

Długość lini brzegowej: 129m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Łysina Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2022 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Bieruń, Łysinowa

Bieruń

śląskie

Bieruń, Łysinowa Bieruń śląskie Akwen: Zbiornik Łysina - (Bieruń)

Długość lini brzegowej: 40m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Czechowice Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 11/06/2022 - 4/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.06.2022 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Gliwice, Ziemięcicka 62

Gliwice

śląskie

Gliwice, Ziemięcicka 62 Gliwice śląskie Akwen: Jezioro Czechowickie

Długość lini brzegowej: 145m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Śmieszek Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 5.07.2022 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.06.2022

Godziny otwarcia: 09:30 - 18:30

Adres:

Żory, Rybna

Żory

śląskie

Żory, Rybna Żory śląskie Akwen: Staw "Śmieszek"

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2022 - 31/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2022 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 5.07.2022

Godziny otwarcia: 09:00 - 19:00

Adres:

Pszczyna, P.Skargi

Pszczyna

śląskie

Pszczyna, P.Skargi Pszczyna śląskie Akwen: Zbiornik Łąka - (Pszczyna-Łaka)

Długość lini brzegowej: 40m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 13/06/2022 - 4/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.07.2022 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 30.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 20:00

Adres:

Kaniów, Malinowa

Kaniów

śląskie

Kaniów, Malinowa Kaniów śląskie Akwen: Staw Pożwirowy Kaniów

Długość lini brzegowej: 70m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Słoneczna Plaża Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 16/06/2022 - 28/08/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 4.07.2022 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Niewiesze, Plażowa

Niewiesze

śląskie

Niewiesze, Plażowa Niewiesze śląskie Akwen: Zbiornik Pławniowice

Długość lini brzegowej: 221m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Pniowiec Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 10/07/2022 - 5/09/2022

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 25.06.2019 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 26°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2021 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.06.2022

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rybnik, Rudzka

Rybnik

śląskie

Rybnik, Rudzka Rybnik śląskie Akwen: Zbiornik wodny "Pniowiec"

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska? Kąpielisko to wydzielony fragment wód powierzchniowych, który przeznaczony jest do kąpieli w celach rekreacyjnych. W takich miejscach możesz bezpiecznie spędzać czas. Jeśli wybierasz się na kąpielisko w gorący dzień koniecznie zabierz ze sobą okrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, koc, ręcznik, a także krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, by się nawadniać.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!