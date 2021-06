Kąpielisko Fala wraca do Parku Śląskiego w Chorzowie. Kiedy znowu popływamy w parkowych basenach?

Do Parku Śląskiego w Chorzowie wróci kultowe kąpielisko Fala. Kompleks basenów wybudowany zostanie w miejscu dawnej Fali. W tym roku jeszcze nie widać żadnych prac. Trwa bowiem przygotowywanie dokumentacji projektowej. Są już jednak wizualizacje nowej Fali. Kąpielisko nie będzie tak duże, jak to dawne, ale i tak robi wrażenie. Będą zjeżdżalnie, wodne place zabaw i różnorodne baseny. Sami zobaczcie.

Ponadto budowa nowoczesnego kąpieliska Fala wymaga decyzji o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Jest on niezbędny, by następnie wystąpić o pozwolenia. Dopiero w następnej kolejności będzie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót. To oznacza, że w pierwszej kolejności to chorzowscy radni będą musieli zgodzić się na budowę Fali - poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.