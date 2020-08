Kąpielisko nad Pogorią III jest już znów czynne. Sanepid zezwolił na kąpiel w wodzie

Przez ostatnie kilka dni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie mogli korzystać z kąpieliska na Pogorii III, choć pogoda skłaniała do kąpieli w wodzie. 25 sierpnia (wtorek) poinformowano, że kąpielisko jest nieczynne z powodu zanieczyszczenia wody bakteriami Escherichia coli.

Skontaktowaliśmy się więc w piątek 28 sierpnia z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, by zapytać, czy uda się otworzyć kąpielisko na weekend. Mamy dobrą wiadomość.

- Informujemy, że ponowne badanie wody ze zbiornika Pogoria III wykazało wszystkie wyniki w normie. W związku z powyższym od dnia dzisiejszego tj. 28.08.2020 r. został cofnięty tymczasowy zakaz kąpieli na plaży miejskiej - informuje oficjalnie CSiR.

Pogoria Open Water Swimming

Informacja ta jest również na tyle ważna, że na niedzielę, 30 sierpnia, planuje się zawody Pogoria Open Water Swimming. To będzie już VI edycja zawodów. Zawody będą odbywały się na kilku dystansach. Główny wyścig to 3000 m do przepłynięcia.

Uroczyste otwarcie zawodów Pogoria Open Water zaplanowano na godz. 11.40. Pierwsze ścigać się będą dzieci do 13 lat. Później od godz. 12.30 zaplanowano wyścig 1000 m. Wyścig główny ma rozpocząć się o godz. 13.15. Na godz. 15 zaplanowano rodzinny wyścig sztafetowy, a na godz. 15. 30 wyścig sztafetowy open. Zakończenie zawodów odbędzie się o godz. 16.15.