Kąpielisko w Wiśle wreszcie otwarte! Jest znakomite. Ma dwa baseny z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnię i plac zabaw Jacek Drost

Estetyczne, funkcjonalne, nowoczesne - tak w trzech słowach można scharakteryzować otwarte 25 czerwca zmodernizowane zabytkowe kąpielisko w Wiśle. Największy plus to podgrzewana woda w basenie. Na ten moment mieszkańcy i turyści czekali bardzo długo, ale krótko mówiąc: opłaciło się. Zmodernizowany obiekt - w którym duch przeszłości miesza się z nowoczesnością - zapiera dech w piersiach. - Chcieliśmy, żeby to miejsce stało się sercem Wisły - sportowym, kulturalnym i towarzyskim - stwierdził Jakub Stasiewicz, prezes spółki Baseny Wisła, która zarządza kąpieliskiem.