Kapitan kadry Piotr Chrapkowski przed meczem z MŚ: To będzie kluczowe spotkanie

- Emocje w meczu z Francją były olbrzymie, ale nie ma już co do tego wracać, tylko trzeba skupić się na kolejnym rywalu. O tym, że to będzie kluczowe spotkanie w grupie wiedzieliśmy już przed turniejem. Z Francją mogliśmy, teraz – jeśli chcemy się liczyć w kolejnej fazie mistrzostw świata i powalczyć o awans do ćwierćfinału – musimy wygrać. Presja trochę rośnie, ale z Francuzami pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę ręczną, że walczyliśmy przez 60 minut i nie daliśmy się stłamsić mistrzom olimpijskim, więc jestem spokojny, że zagramy dobrze ze Słowenią – powiedział Piotr Chrapkowski.

Doświadczony rozgrywający Biało-Czerwonych przybliżył kibicom grę reprezentacji Słowenii.

- To niewygodny rywal. Słoweńcy nie stwarzają może poważnego zagrożenia z drugiej linii, ale mają dużo szybkich zawodników. W trakcie meczu robią wiele krzyżówek i w ich grze dużo jest takiego zaplanowanego chaosu – stwierdził zawodnik niemieckiego SC Magdeburg.