Kara chłosty wróci do łask? Kodeks kar zostanie poszerzony? Polacy wypowiedzieli się nt. kary chłosty i kary śmierci

Ogólnopolskie Badanie Wiktymizacyjne Polaków 2020

Z badania wynika również, że Polacy mają większe zaufanie do sądów niż lokalnej policji. 75 proc. badanych czuje się natomiast

bezpiecznie w swojej okolicy po zmroku. Zagrożenia, jakie wskazywali ankietowani w swoim miejscu zamieszkania to:

brawurowa jazda kierowców (45 proc.)

włamania do mieszkań (29 proc.)

agresja ze strony osób pijanych i wpływem narkotyków (24 proc.)

zaczepiania przez grupy agresywnej młodzieży (23 proc.).

Te badania pokazują dwa bardzo istotne oblicza. Jedno obrazuje szybkość podejmowanych przez badane osoby decyzji, bo zapytano je o kary, ale nie pytano o to, za co mogłyby być wymierzane. W tym kontekście wynik 43 proc. opowiadających się za karą śmierci jest bardzo niepokojący, bo pokazuje raczej naszą skłonność do posiadania narzędzia zemsty jako takiej niż do stosowania sprawiedliwości. - ocenił na łamach "RZ" psycholog Tomasz Kozłowski.

Źródło: "Rzeczpospolita".