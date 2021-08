Karaluchy w Lublińcu. Inspekcja Środowiska sprawdza firmę sąsiadującą z blokiem socjalnym

Przypomnijmy, że od czerwca mieszkańcy bloku socjalnego przy ulicy Klonowej w Lublińcu walczą z plagą groźnego dla zdrowia robactwa. Karaluchy wchodzą do mieszkań przez drzwi, okna, a nawet kanalizację. Insekty obsiadają meble, łóżka, ubrania, czy jedzenie. Mieszkańcy bloku obwiniają za zaistniałą sytuację władze miasta, ale i sąsiadującą z budynkiem firmę zajmującą się przetwarzaniem odpadów. Gdy lokalne stowarzyszenie EkoZaradni nagłośniło sprawę, władze miasta zdecydowały się na przeniesienie mieszkańców do innych lokali, a budynek przy klonowej przeznaczono do rozbiórki. Przenosiny mają jednak potrwać do końca roku.

Firma przetwarzająca odpady pod okiem WIOŚ

Mieszkańcy Klonowej od początku jako winnego zaistniałej sytuacji wskazują firmę, która kilka metrów od posesji, na której znajduje się blok socjalny przetwarza odpady. Przedsiębiorstwo jednak odpiera te zarzuty. - Obserwowane w ostatnich tygodniach inwazyjne zachowanie karaluchów jest pierwszym tego rodzaju przypadkiem w dotychczasowej działalności Firmy i kategorycznie nie wynika ono z zaniedbań po stronie naszej Spółki - czytamy w oświadczeniu firmy Makpol Recykling.