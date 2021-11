Karambol na A1w Knurowie. Zderzenie 12 samochodów na autostradzie. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Gołoledź na drogach! Martyna Urban

Do zderzenia 12 aut doszło na autostradzie A1, na odcinku dwóch kilometrów, przed węzłem Knurów. W odstępach czasowych doszło tam do kilku kolizji i jednego wypadku. Ofiara zdarzenia została przewieziona do szpitala z urazem kręgosłupa. Przyczyną są bardzo trudne warunki drogowe - gołoledź na jezdni. Droga jest całkowicie zablokowana.