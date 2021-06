Karolczak: W zeszłym roku 80 mln zł strat w komunikacji publicznej. Możemy miastom pożyczyć pieniądze, ale trzeba będzie je oddać

Tych rozwiązań trzeba będzie szukać. Na przykład: ile trzeba będzie dopłacić do komunikacji publicznej wskutek ograniczeń covidowych?

Jeśli chodzi o straty zeszłoroczne, to po podsumowaniu wyszło, że w kasie brakuje ok. 80 mln zł. To pieniądze, które miasta muszą zapłacić. Natomiast Metropolia, zgodnie z ustawą, nie może być dobrym wujkiem: ma swoje zadania i musi je realizować. Możemy odroczyć płatności, czego np. nie mógł zrobić KZK GOP. Mamy poduszkę finansową, która na to pozwala, ale mówimy tylko o odroczeniu.