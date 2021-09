Karolina Małysz w sukni jak z bajki. Córka Adama Małysza zachwyciła na ślubie i weselu w Szczyrku

- Niech żyje miłość... Ta małżeńska i rodzicielska - dodała, umieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje w tanecznej pozie ze swoim mężem, Adamem.

Pierwszy taniec młoda para wykonała do utworu „Something Just Like This" The Chainsmokers & Coldplay.

Na weselu obecna była m.in. Justyna Żyła, czyli była żona skoczka narciarskiego Piotra Żyły, która jest jednocześnie kuzynką Adama Małysza, dyrektora Polskiego Związku Narciarskiego. Wśród gości znaleźli się także: trener skoków narciarskich, Maciej Maciusiak wraz z żoną Anną. Huczna impreza odbyła się w domu weselnym „Romeo i Julia” w Szczyrku.