Karuzele i wielki diabelski młyn przyjechały do Sosnowca. W Parku Sieleckim atrakcje przyciągną tłumy mieszkańców

NOWE Tyszaki, czyli tyskie skrzaty. Nowa książka Magdaleny Kulus i wystawa w Gemini Parku oraz słuchowisko ZDJĘCIA

Tyszaki - to nowa książka Magdaleny Kulus. Do 30 czerwca 2021 w galerii handlowej Gemini Park w Tychach trwa wystawa ilustracji do tej książki autorstwa Małgorzaty Wrony-Morawskiej. W piątek, 11 czerwca, w godz. 17.30-20 w Gemini Parku będzie można spotkać bohaterów książki Magdaleny Kulus.