Katalog IKEA: koniec! Na 2022 nie ma papierowej wersji. Jesienią będzie edycja jubileuszowa i Festiwal IKEA

Katalog IKEA

Zbieraliśmy je, ustawialiśmy wśród książek w biblioteczkach. Każda nowa edycja katalogu IKEA była oczekiwana z niecierpliwością i rozchwytywana. Choć mówiło się o nim żartobliwie, że to te same meble co roku, tyle że w nowej aranżacji. Zachowane egzemplarze katalogu IKEI to prawdziwy skarb. Tym większy, że więcej katalogów nie będzie. W grudniu 2020 IKEA ogłosiła, że katalog na 2022 był ostatni w historii. Koniec. Po 70 latach, bo przecież pierwsze katalogi w Szwecji zaczęły się ukazywać w latach 50. XX wieku. Jesienią 2022 ma się ukazać jeszcze w wersji papierowej pamiątkowa edycja jubileuszowa.