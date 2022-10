Katar 2022. Strefa Kibica na Stadionie Śląskim w czasie mistrzostw świata. Na fanów będą czekać atrakcje. Zobacz plan meczów

Stadion Śląski w przestrzeniach biznesowych przygotował Strefę Kibica, w której obejrzeć można rozgrywki XXII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. Transmitowane będą wszystkie mecze z udziałem Biało-Czerwonych, Polska-Meksyk (22 listopada), Polska-Arabia Saudyjska (26 listopada), Polska-Argentyna (30 listopada), a także półfinały, mecz o 3 miejsce i finał.

W ramach zakupionego biletu w cenie 29 zł kibice będą mogli zwiedzić Stadion Śląski, zająć miejsce siedzące przy stoliku oraz wykorzystać otrzymany voucher na jedzenie i picie do strefy gastronomicznej o wartości 20 zł, a także skorzystać z bezpłatnego parkingu.

Każdy kibic dwie godziny przed meczem, aż do rozpoczęcia transmisji będzie mógł przejść krótką trasę zwiedzania, która przebiega przez szatnię reprezentacji Polski, tunel zawodniczy, arenę główną i trybuny Stadionu Śląskiego. Następnie będzie mógł zająć wybrane przez siebie miejsce w Strefie Kibica. Cała strefa pomieści do 200 fanów piłki nożnej podczas każdego spotkania, oferując ekran o wielkości 20 metrów kwadratowych do oglądania meczu.