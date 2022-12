Katar płaci, Katar dzieli, Katar rządzi. Na tym mundialu piłka jest brudna od pieniędzy i polityki

W dokumentalnym serialu Netflixa „Tajemnice FIFA” znalazła się bardzo wymowna scena. Hassan Al Thawadi, sekretarz generalny katarskiej delegacji walczącej o mundial, ostentacyjnie ociera łzy i wspomina: - Gdy wygraliśmy, byłem szczęśliwy i w euforii, ale szybko zamieniło się to w depresję. Padliśmy ofiarą podłego ataku. Z każdej strony, przeciwko nam i krajowi. Ocierało się to o rasizm...

Korupcja na przystawkę

Ten moment słabości nie wzrusza. Kulisy wyboru Kataru (a także Rosji 2018) są znacznie bardziej wstrząsające niż łzy Katarczyka. Stosy banknotów zmieniających właścicieli, oszustwa, brak lojalności wszystkich wobec wszystkich, zabawa w policjantów i złodziei, poczucie całkowitej bezkarności oraz wszechdojmująca hipokryzja FIFA - tak wyglądał przedsmak mundialu 2022. Na drugiej szali miał jednak leżeć arabski koloryt, otwarcie na nową kulturę i - przede wszystkim - nieskończone zasoby gotówki, która działa na wyobraźnię szefów światowej piłki, tak jak nic innego we wszechświecie. Wisienką na torcie miała być przychylność katarskich szejków do zawierania kompromisów, czyli tworzenia „oaz”, w których religijno-obyczajowe nakazy w dość szerokim spektrum ustępowałyby miejsca obyczajom europejskich kibiców.

Ofiary na budowach

Nieograniczone finanse były potrzebne nie tylko do zdobycia mistrzostw. Katar potrzebował ich także, by ten mundial zbudować. I to w dosłownym sensie dotyczącym właściwie całej infrastruktury, od stadionów po hotele. Czasu było mało, ale zasady proste. Kluczem okazał się system kafala, w którym zatrudniony zagraniczny pracownik od momentu podpisania kontraktu nie może opuścić kraju bez zgody pracodawcy. To współczesne niewolnictwo w połączeniu z powszechną biedą w sąsiednich krajach, pozwoliło Katarczykom na realizację większości zamierzeń, chociaż część z nich, jak na przykład miejsca noclegowe dla kibiców, zakończyła się powstaniem rozwiązań, które w normalnych warunkach uznano by za prowizorkę.