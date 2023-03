Katarzyna Dowbor odmówiła remontu. To pierwszy taki przypadek w historii jej programu - jak źle było w domu w Maminie?

Katarzyna Dowbor musiała odmówić remontu. Dom zwyczajnie się do tego nie nadawał

Prowadzony przez Katarzynę Dowbor program „Nasz nowy dom" już od 10 lat umila czas zasiadającym przez telewizorem widzom. Jego głównym celem jest zapewnienie godnych warunków do życia osobom, które zostały mocno pokrzywdzone przez los i nie stać ich na samodzielne zrealizowanie jakiejkolwiek porządnej renowacji. Charakterystyczna prowadząca przyjeżdża ze swoją ekipą na miejsce, rozmawiają z domownikami, sprawdzają co da się zrobić i ruszają do pracy. Nie zawsze jednak było to takie proste.