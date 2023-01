Katarzyna Kowalik, Mistrzyni Europy Bikini Fitness. Wycisnąć, ile się da. Ze swojego ciała i ze swojego życia. W każdym wieku!

Każdy oczywiście ćwiczyć może, a od wyboru rodzaju ćwiczeń może się - nomen omen - zakręcić w głowie. Pilates, aerobik, nie mówiąc już o konkretnych dyscyplinach sportowych. Ale idąc tym tropem, dla seniorów, zwłaszcza tych, którzy nagle zapragnęli aktywności fizycznej, to już tylko najwyżej nordic walking. Bo już siłownia jest dla młodych byczków, pięćdziesiątki i więcej niech tu lepiej nie zaglądają, bo jeszcze sobie krzywdę zrobią. Nie mówiąc już o hejcie czy w najlepszym razie kpinie. Rozprawimy się raz na zawsze z tym stereotypem? Bo chyba to jednak stereotyp i wcale tak nie jest?

Z moich obserwacji wynika, że na szczęście widok osób 50 plus, 60 plus, a nawet więcej, nie jest już czymś szokującym na siłowni. I nie są stygmatyzowane z powodu dojrzałego wieku, wręcz przeciwnie. Najstarszy mężczyzna, który przychodzi do nas trenować, ma 76 lat. Ale prawdą jest też to, że kiedy ja zaczęłam treningi na siłowni około 10 lat temu, jako 42-latka, to jeszcze tak nie było. Kiedy przygotowywałam się do pierwszych zawodów mając 46 lat, spotkałam się z falą krytyki i to wśród bliskich osób: że to już nie ten wiek na takie rzeczy, nie wypada, na pewno nic nie osiągnę…