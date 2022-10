Katastrofa lotnicza w Pszczynie-Studzienicach. Zginęli właściciel śmigłowca i pilot. Znamy przyczyny tej tragedii

Do tragedii doszło 22 lutego 2021 r. na lądowisku w Pszczynie. Podczas podchodzenia do lądowania rozbił się Bell 429 SP-KKS, prywatny śmigłowiec Karola Kani, pszczyńskiego przedsiębiorcy. Zginął on i 51-letni pilot, przeżyło dwoje pasażerów siedzących z tyłu.