Katowice: 25 zbiorników retencyjnych powstaje m.in. w Brynowie, Dąbrówce i przy Parku Budnioka. Osiem jest już gotowych

Metro na Śląsku? Naziemne pociągi metra na Śląsku i w Zagłębiu. To realna wizja przyszłości?

O metrze na Śląsku mówi się od lat. Projekt monorailu, czyli wiszącej kolei znajduje się w koncepcji Kolei Metropolitalnej. Metro na Śląsku to także propozycja chorzowskiego Alstomu. Czy rzeczywiście budowa metra w aglomeracji śląskiej to realna wizja? Plany są, możliwości technologiczne też. Obecnie jednak to tylko koncepcja.