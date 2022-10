Katowice. 8 października w Spodku odbędzie się 40. Rawa Blues Festival. Irek Dudek: Chcę nauczyć ludzi słuchania żywej muzyki

Rozmowa z Irkiem Dudkiem

8 października Rawa Blues Festival wraca do Spodka po pandemicznej przerwie. I chyba nie ma takiej drugiej imprezy, która przez dwa lata szykowałaby się do swojej jubileuszowej edycji. „Czterdziestkę” mieliśmy świętować już w 2020 roku.

To faktycznie spory rozbieg. Dwa lata temu robiliśmy tak zwaną „Rozgrzewkę” w siedzibie Radia Katowice, a rok temu spotkaliśmy się na „Silesian Sound” w Pałacu Młodzieży czyli miejscu, gdzie odbyła się pierwsza Rawa Blues. Ale rzeczywiście Spodek to miejsce, gdzie bluesa prezentuje się najszerzej w Europie, jest też największym na świecie festiwalem odbywającym się „in-door” czyli pod zamkniętym dachem. Myślę, że również dzięki Spodkowi w 2012 roku dostałem nagrodę Keeping The Blues Alive. Ważną rzeczą jest też reakcja ludzi, artystów, gdy odbieramy ich z lotniska, by zawieźć autami do Katowic. Proszę wtedy kierowców, by przejechali koło Spodka. I jeszcze przed koncertem to miejsce robi na nich duże wrażenie: „To my w takiej wielkiej sali będziemy bluesa grać?” - mówią. A po występie powtarzają, że takiej liczby młodych ludzi słuchających bluesa, to nigdzie nie ma. Chciałbym ciągle robić Rawę Blues w Spodku, ale w dużej mierze to będzie zależało też od zainteresowania publiczności.