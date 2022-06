Katowice. ABSL Summit - najważniejsza konferencja w Europie Środkowowschodniej poświęcona analizie światowych trendów gopodarczych

Tak, wspominałam o tym w trakcie mojego wystąpienia, że poziom bezrobocia wpływa na rynek pracy. Wszystko zależy od skali. Przy wynikach dwucyfrowych mamy do czynienia ze zjawiskami związanymi z trudnością pozyskania pracy, ale również nie można pominąć kwestii wysokości zarobków, które obniżają się wraz ze wzrostem bezrobocia. Szczęśliwie, w naszej sytuacji bezrobocie nie osiąga poziomów dwucyfrowych, dzięki temu śmiało możemy mówić, że mamy rynek pracownika. To z kolei wiąże się z wyższymi uposażeniami, ponieważ pracodawcy mają kłopot w pozyskaniu pracowników. Podczas panelu, w którym uczestniczyłam, mówiliśmy również o europejskiej dyrektywie, która ma za zadanie godzenie życia prywatnego z zawodowym. W ostatnich latach staje się to coraz ważniejszym elementem budowania ofert pracy przez pracodawców, ale i oczekiwań pracowników przy wyborze zatrudnienia. Wracając do pierwszej myśli - w czasach bezrobocia pracownikowi zależy na udowodnieniu swojej przydatności. W czasach rynku pracownika – to on (jako beneficjent) szuka pracodawcy, który zapewni najlepsze warunki płacowe, choć nie bez znaczenia są kwestie związane z rozwojem i stworzeniem właściwego otoczenia. Bardzo często zależy to od osoby, gdyż jest wiele przypadków, w których ważniejsze od wysokości zarobków stają się kwestie związane ze stworzeniem właściwego, nieinwazyjnego środowiska pracy. Poczucie bezpieczeństwa, kultura organizacji i komfort pracy bywają ważniejsze od kwestii finansowych.