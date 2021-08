Katowice Airport odprawił 420 tys. podróżnych. Latali do Grecji, Egiptu, Bułgarii i Czarnogóry. Podsumowanie ruchu w lipcu 2021. OPRAC.: Olga Krzyżyk

Wróciliśmy do latania. W Katowice Airport podsumowano ruch pasażerski w lipcu 2021 roku. Z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 423 627 podróżnych. To zdecydowanie więcej niż w lipcu 2020 roku. Najchętniej podróżni latali do takich miejscowości jak Dortmund, Burgas w Bułgarii, Ateny czy do czarnogórskiej Podgoricy. Wśród lotów czarterowych wybierano takie kierunki, jak turecka Antalya, greckie wyspy Rodos i Zakynthos oraz Hurghada w Egipcie.