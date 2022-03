Katowice: Akcja mieszkańców osiedla Kokociniec - Pomagaj (na) ciepło pokazuje, że media społecznościowe łączą ludzi chcących nieść pomoc

Beata Kapica-Zając, która jest prezesem stowarzyszenia Kuźnia Inicjatywy Obywatelskiej, odwiedzając Międzynarodowy Dworzec Autobusowy zauważyła, że przybywającym na miejsce uchodźcom z Ukrainy może brakować ciepłego posiłku. W jej głowie natychmiast zrodziła się chęć pomocy. Razem ze swoimi przyjaciółmi i współpracownikami, postanowili ugotować i dowieźć na miejsce przygotowane posiłki. Akcja rozpromowała się na jednym z portali społecznościowych, a do chęci pomocy zgłosiło się mnóstwo ludzi.

- Pojawiłam się na miejscu w piątek 11 marca w godzinach popołudniowych, przysiadłam na moment i porozmawiałam z wolontariuszami. To, co zauważyłam i wywnioskowałam z tych rozmów to fakt, że przybywającym uchodźcom przydałyby się ciepłe posiłki. Wiele ludzi zostawało na miejscu przez wiele godzin i czekali, pijąc herbatę i jedząc przygotowane kanapki, a jednak przy tak długim oczekiwaniu, warto spożyć ciepły posiłek. Pomysł urodził się w przeciągu godziny. Zadzwoniłam do znajomych i współpracowników proponując, że najpierw pomożemy sami. Kupiliśmy produkty, ugotowaliśmy obiady i w sobotę już wieźliśmy je na miejsce - mówi Beata Kapica-Zając.