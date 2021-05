Katowice będą gospodarzem 11. edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Na przygotowania miasto otrzyma 4 miliony złotych

- Polska ma się czym pochwalić, ma możliwość pokazania miejsc, które taką transformację przeszły. Najlepszym do tego miejscem, jest miasto Katowice. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu tego miasta do walki, aby całemu światu pokazać, jak Polska przechodzi transformację. Wybraliśmy na konferencję prasową dachy Międzynarodowego Centrum Kongresowego, nie bez powodu. 11. edycja Światowego Forum Miejskiego, odbędzie się właśnie tutaj, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W tej zielonej dolinie. Ciężko sobie wyobrazić, że jeszcze 30 lat temu wydobywano tu węgiel, a dzisiaj to miejsce spotkań biznesowych, kulturowych, mieszkańców i przyjezdnych. Mamy przykłady, by pokazać, w jaki sposób dostosowywać miasta do zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań mieszkańców miast, by były zielone i przystępne - zapewnia Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

11. edycja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się pod hasłem: "Transformacja miast dla lepszej przyszłości". Organizatorzy chcą w forum zaangażować także ludzi młodych, dlatego powstała Rada Młodych przy WUF - by młodzież mogła kreować otaczającą ją rzeczywistość.

Podczas organizacji WUF, miasto Katowice będzie odpowiedzialne za transport, a także organizację wolontariuszy dla obsługi gości kongresowych.

- Na ten cel otrzymamy środki rządowe, są to 4 miliony złotych. Myślę, że to powinno wystarczyć, jeżeli będą jakiekolwiek problemy, będziemy się komunikowali i prosili o pomoc, albo dołożymy z własnej kasy. To wydarzenie, jest naprawdę wielką promocją dla miasta. Ogół środków przeznaczonych na to cel przez polski rząd to około 200 mln złotych. Widać, że to wydarzenie z bardzo dużym rozmachem. One są porównywalne, do tego, co mieliśmy podczas Szczytu Klimatycznego, przy czym ta współpraca o wiele lepiej poszła nam teraz. Nie narzekam, pokazuję, że nauczyliśmy się organizować tak duże imprezy jak World Urban Forum czy Szczyt Klimatyczny o światowym zasięgu - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.