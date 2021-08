Katowice. Będzie konkurs na projekt Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki. Ale nie taki, o jaki chodziło architektom Monika Chruścińska-Dragan

Himalaista ma w mieście już dwa murale. Jego wizerunek zdobi m.in. podziemne przejście między Bogucicami a osiedlem Gwiazdy w Katowicach. Karina Trojok / Polska Press

Zamiast warsztatów będzie konkurs na zaprojektowanie Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki. Nie przeprowadzi go jednak Stowarzyszenie Architektów Polskich, a miasto Katowice. Urzędnicy nie doszli do porozumienia z członkami katowickiego oddziału SARP. Dlatego sami przeprowadzą postępowanie. Wiceprezydent stolicy aglomeracji zapewnia jednak, że miastu nadal zależy na głosie ekspertów z regionu, dlatego zaprosi do komisji konkursowej przedstawiciela katowickiego SARP-u.