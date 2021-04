Katowice. Budowa biurowca Silesia for Business zwolniła. "Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi klientami"

Budowa biurowca Silesia for Business przy Chorzowskiej mocno zwolniła

Od dłuższego czasu na budowie biurowca Silesia for Business w Katowicach nic się nie dzieje. Został jeden żuraw, ale zniknęło zaplecze budowy. Jak przyznają przedstawiciele inwestora prace zwolniły, natomiast trwa komercjalizacja przyszłego budynku.

- Cały czas prowadzimy rozmowy z potencjalnymi klientami i jesteśmy gotowi wznowić budowę w każdej chwili – deklaruje Tomasz Lisiecki, dyrektor generalny firmy TriGranit.

Powodem wstrzymania prac jest trudna sytuacja na rynku związana z pandemią koronawirusa.

- Realizacja naszego projektu, podobnie jak wielu innych w Europie, uzależniona jest od podjęcia przez firmy wiążącej decyzji co do modelu pracy w kolejnych latach. Większość organizacji ostrożniej niż do tej pory analizuje swoje zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. Nie oznacza to, że biura będą niepotrzebne - po prostu zmieni się sposób korzystania z nich. Ponadto, my sami nie chcemy być w sytuacji posiadania niewynajętego budynku i będziemy zmuszeni go wynajmować po dumpingowych cenach biorąc pod uwagę fakt, że firmy niechętnie zmieniają lokalizację w trakcie pandemii – tłumaczy Lisiecki.