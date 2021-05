Katowice: Budowa nowego kościoła i klasztoru w Starych Panewnikach posuwa się do przodu. Kompleks będzie gotów najwcześniej za rok

Stacja PKP Cieszyn dostępniejsza dla podróżnych, postępują także prace na liniach

Na stacji w Cieszynie podróżnym zapewniono lepszy dostęp do pociągów. Wykonana jest większość prac torowych. Dobre podróże w kierunku Goleszowa i Skoczowa zapewni kolejny etap prac. Roboty obejmą również trasę do Wisły. Wysokowydajna maszyna PUN rozpoczęła wymianę torów. Projekt realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 460 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych RPO województwa śląskiego. Efektem prac będzie lepszy dostęp do kolei oraz krótsze podróże w Beskid Śląski. Pociągiem dojedziemy do Cieszyna nie tylko od strony Zebrzydowic. Po latach składy znów zaczną kursować do Goleszowa. Będzie to dużym ułatwieniem dla mieszkańców regionu, studentów, turystów.