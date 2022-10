Katowice. Budowa Silesia City Center na archiwalnych zdjęciach. Dawniej była tu kopalnia Eminencja i Gottwald. SCC powstała w rok

Na początku XXI wieku Katowicach na terenach dawnej kopalni Eminencja, przemianowanej później na Gottwald, zaczęła się budowa pierwszej w mieście galerii handlowej i centrum rozrywkowego - Silesia City Center. Trzeba było wywieźć stąd milion kubików ziemi, a teren inwestycji miał 30 hektarów. Czegoś takiego jeszcze w woj. śląskim nie było. Oprócz Tesco (dzisiaj w jego miejscu jest Kaufland) planowano tu jeszcze ponad 200 innych sklepów, kawiarni i restauracji. Plac z fontanną, która zajmuje aż 270 mkw, eleganckie alejki, kino, sale bilardowe, a w przyszłości obok osiedle mieszkaniowe, kompleks biurowców, lodowisko. Część z nich... powstaje do dziś, bo okolice SCC wciąż się rozrastają.

Budowa była ekspresowa: rozpoczęła się 15 listopada 2004, kiedy to na działce, na której dziś stoi SCC, wmurowano kamień węgielny. Bryłę węgla inwestorzy osobiście wywieźli na plac budowy z kopalni Katowice-Kleofas, gdzie zjechali pod ziemię. Już w listopadzie 2005 roku oddana została do użytku część handlowo-rozrywkowa. Pamiętacie te tłumy czekające przed wejściem do Saturna czy Reserved?