Katowice. Bukiniści działają w nowym miejscu i zapraszają po lekturę na wakacje

Przeprowadzka bukinistów nie była daleka. Ze swoimi stoiskami przenieśli się około 100 metrów dalej, pod centrum handlowo-usługowe Supersam.

- Dobrze, że możemy ten sezon dokończyć, bo zapowiadało się, że mogliśmy nie doczekać nawet do połowy. Jest to miejsce lepsze niż każde inne, bardzo klimatyczne, ale już nie tak dobre jak poprzednie. Ta uliczka jest zbyt przelotowa, w stosunku do poprzedniej - są tam sklepy, restauracje, a tu nie ma nic. Tam mieliśmy stałych klientów, którzy o dziwo, z powodu kilkudziesięciu metrów nie mogą jednak do nas trafić. Coś jest na rzeczy - mówi Grzegorz Stankiewicz. - Czas pokaże, musimy jeszcze trochę poczekać, bo za szybko jest jeszcze, aby wyciągać wnioski - zaznacza.