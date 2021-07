Katowice by night. Miasto w lipcu wieczorem - ładne czy słabe? Oświetlone rynek, palmy, Dworcowa, Sztauwajery Dorota Niećko

Jesteście w grupie, która twierdzi, że "strach tu wychodzić wieczorem na ulice" czy w tej, która uważa "wow, ale te Katowice ładne, a przecież to były same kopalnie"? Bywacie w centrum Katowic latem? Zobaczcie na zdjęciach Lucyny Nenow miasto w lipcowy wieczór i oceńcie, czy warto je zobaczyć, co prezentuje się efektownie, a co słabo. Wiele miejsc zmieniło się ostatnio, inne wróciły do świetności sprzed pandemii.