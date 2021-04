Katowice. Charytatywny Punkt Pomocy Rzeczowej wznawia działalność. Można tutaj przyjść i zabrać to, czego się potrzebuje

Tutaj może przyjść każdy, kto tylko potrzebuje pomocy

Charytatywny Punkt Pomocy Rzeczowej to miejsce, do którego każdy może przyjść i zabrać to, czego w danej chwili potrzebuje. Są tutaj przede wszystkim ubrania, ale również zabawki i gry, książki, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, wózki dla dzieci czy laski dla seniorów.

- Każdy kto ma coś, co jest w dobrym stanie i nadaje się do użytku, może to do nas przynieść, a inna osoba może to zabrać. Oczywiście zupełnie za darmo - podkreśla Kinga Wójtewicz.