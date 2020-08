Katowice: ciężarówka utknęła pod wiaduktem przy ulicy Damrota. Przez kilkanaście minut pojawiły się utrudnienia

Katowice: ciężarówka utknęła pod wiaduktem przy ulicy Damrota. Uwaga na utrudnienia



Kierowca białego tira ewidentnie nie pomyślał. Próbował przejechać pod wiaduktem na Damrota w Katowicach, ale jego pojazd okazał się za wysoki. Nadbudowa z dafa zahaczyła o jedno z metalowych przęseł.

AKTUALIZACJA, godz. 13.24

Katowicka policja informuje, że ruch pod wiaduktem jest już płynny. - Nie mieliśmy oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie, więc kierowca musiał w końcu przejechać - wyjaśnia Maciej Bajerski, rzecznik KMP w Katowicach.

Wcześniej pisaliśmy:

- Ruch na odcinku Warszawska - Krasińskiego zablokowany. To spore utrudnienie w ruchu w Śródmieściu. Damrota w kierunku do Warszawskiej można objechać ulicą Francuską. W drugą stronę - od Warszawskiej do Powstańców - trzeba się przeciskać przez Szkolną, Moniuszki, Skargi, Słowackiego, skręcić pod Galerię Katowicką i z Kochanowskiego kierować się na Jagiellońską, potem Powstańców - podaje fanpejdż Informacje Drogowe - Śląsk i okolice.