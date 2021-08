Katowice. Dwie osoby skoczyły ze spadochronem z biurowca KTW II. To najwyższy budynek w Katowicach

Jak informuje przedstawiciel spółki TDJ, obiekt ze względu na swoją lokalizacje posiada ponadstandardowe zabezpieczenia.

Mimo wzmocnionej ochrony przez 24 godziny na dobę, nieupoważnione osoby dostały się na teren budowy. Jak do tego doszło?

- Pomimo zabezpieczeń, w niedzielę 1 sierpnia br., o godz. 4.25 na teren budowy od strony Al. Roździeńskiego wtargnęły dwie osoby. Po przeskoczeniu przez ogrodzenie zabezpieczające teren budowy, bardzo szybko dotarły do żurawia i pokonały zabezpieczające go do wysokości 3,5 m osłony - informuje Marta Stach, przedstawicielka inwestora do kontaktu z mediami. - Wszystko trwało mniej niż 5 minut, to czas krótszy niż obchód terenu przez ochronę. Po konstrukcji żurawia osoby wspięły się do wysokości pomostu łączącego żuraw z budynkiem i wykorzystując łącznik dostały się do budynku, by następnie wejść na dach. - dodaje.