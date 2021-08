Katowice. Dwukrotnie większy ruch przy ul. Sądowej. Z Międzynarodowego Dworca Autobusowego korzysta coraz więcej podróżnych Tomasz Breguła

fot. UM Katowice

Jeszcze nie tak dawno funkcję komunikacji krajowej i międzynarodowej pełnił zaniedbany obiekt przy ulicy Piotra Skargi. Od nowego roku przejął to zadanie Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej. W lipcu odjeżdżało z niego średnio 268 pojazdów w ciągu dnia, a to oznacza, że obsługuje on co najmniej dwukrotnie większy ruch od dawnego dworca przy ul. Skargi.