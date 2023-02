Katowice. Dziś znów zagrają bluesa w legendarnym Klubie "Puls"! Premiera książki "Szlakiem śląskiego bluesa, czyli schodkami w dół…"

„Szlakiem Śląskiego Bluesa, czyli schodkami w dół…” to książka o miejscach, w których rodziła się pasja do muzyki. Autorami wydawnictwa są: Marcin Sitko, autor książek o tematyce muzycznej i kulturowej, między innymi dwóch tomów wspomnień o Ryszardzie Riedlu i oficjalnego albumu dokumentującego historię zespołu Dżem oraz Wojciech Mirek, twórca idei Szlaku Śląskiego Bluesa. Słowo wstępne do publikacji napisali: Leszek Winder i Sebastian Riedel. Jej premiera odbędzie się 27 lutego w pomieszczeniach dawnego klubu „Puls”.

- Katowice były pierwszym w Polsce miejscem, gdzie można było studiować jazz i mają swój ogromny udział w fenomenie, jakim jest śląski blues, o czym można się przekonać, poznając Szlak Śląskiego Bluesa. Jest to jedyny tego typu projekt na świecie, gdzie po śladach historii muzyki w mieście oprowadzają osoby, które ją tworzyły. To w pełni multimedialny szlak wspomnień po wszystkich najważniejszych klubach muzycznych w regionie, które funkcjonowały na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat na Śląsku. Teraz jego uzupełnienie będzie stanowiła książka – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.