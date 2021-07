Katowice. Europejskie Forum Przyszłości. Konkurs startupów i koncert, który poprowadzi w całości... hologram

Na początku października stolica województwa śląskiego ugości prelegentów z całego świata podczas Europejskiego Forum Przyszłości, które odbędzie się w dniach od 6 do 8 października. W piątek 23 lipca ruszył konkurs dla startupów. Jest to możliwe, dzięki współpracy Śląskiego Funduszu Rozwoju i słynnego akceleratora z Doliny Krzemowej - Plug and Play. Finał konkursu zaplanowano w drugim dniu Europejskiego Forum Przyszłości na Stadionie Śląskim. Na uczestników czekają cztery etapy zmagań i nagrody, których łączna pula wyniesie 150 tysięcy złotych.