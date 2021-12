Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024. EuroScience przyznało tytuł stolicy śląskiej metropolii. "To jak europejskie igrzyska naukowe"

Katowice Europejską Stolicą Nauki

To jak europejskie igrzyska naukowe. Z tym, że będą trwały cały rok

Jak podkreśla rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek, tytuł przyznawany jest „miastom o szczególnej roli w rozwoju nauki”. – Obrazowo można by to porównać, że dostaliśmy prawo do organizacji europejskich igrzysk naukowych. Z tym, że będą one trwały cały rok – tłumaczył podczas konferencji naukowiec i inicjator rozpoczęcia starań o przyznanie tytułu.