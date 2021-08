Katowice. Face2Face Business Campus już gotowy. Przed kompleksem biurowym znajdziemy wyjątkowe patio

Budowa pierwszego etapu kompleksu biurowego rozpoczęła się w maju 2018 roku, a zakończenie budowy i oddanie do użytku obu biurowców miało miejsce pod koniec 2020 roku.

Od teraz gotowy jest także zagospodarowany, atrakcyjny teren zewnętrzny. Na dziedzińcu znajdują się miejsca do relaksu, pracy na świeżym powietrzu, boisko do koszykówki lub siatkówki, sad wiśniowy oraz miejsce do spożywania posiłków.